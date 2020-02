Jak zmieniał się DT Centrum? Pamiętacie może lata jego świetności? [ZDJĘCIA]

Zielonogórska grupa Anonymous zaciekawiła przechodniów

Wolontariusze z grupy Anonymous for the Voiceless zwrócili na siebie uwagę w centrum Zielonej Góry. Mieszkańcy, a także spacerowicze z ciekawością podchodzili do młodych ludzi ubranych na czarno, mających na sobie charakterystyczne maski Anonymous.