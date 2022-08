Jak zrobić napój gazowany w domu? To prostsze niż myślisz! Domowa woda sodowa: sprawdzony sposób na upał

Syfon do wody sodowej. Relikt z PRL-u znowu w modzie

Jak oszczędzać na zakupach i być eko? Zrezygnuj z wody w butelkach PET

Wielu z nas żyje w nurcie eko, żeby zatroszczyć się o środowisko naturalne. Na zakupy chodzimy z torbami wielorazowego użytku, oszczędzamy energię i staramy się dawać drugie życie przedmiotom. Niestety, przeciętny mieszkaniec UE generuje rocznie ok. 30 kg plastikowych odpadów. Warto więc już teraz zrezygnować z kupowania wody w butelkach PET i zacząć pić przefiltrowaną wodę z kranu. Filtr do wody możemy zamontować przy baterii kuchennej lub kupić wygodny dzbanek do filtrowania tego płynu.

Niestety, wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez gazowanych napojów i wody z bąbelkami. Podsuwamy kilka sprawdzonych rozwiązań na domową wodę sodową i pyszną oranżadę z gazem domowej roboty.