Jak zrobić perfekcyjnego grilla? Anthony Bourdain grzmiał o jednej zasadzie. Co podpowiadają szefowie kuchni?

Zmarły w 2018 roku szef kuchni, w wywiadzie dla Tech Insider w emocjonalnych słowach mówił, żeby pod żadnym pozorem nie dotykać steku w trakcie grillowania. Dodał, że jest to najczęstszy błąd przy robieniu soczystego steka, ale zasadę można przenieść na wszystkie rodzaje mięsa.

- Po usmażeniu stek powinien być przeniesiony na drewnianą deskę i pozostawiony do „odpoczynku”, aby osiągnąć temperaturę pokojową. Powinno to zająć około 5-7 minut. Nie trącaj, nie przekrajaj, aby zajrzeć do środka, ani nie krój zaraz po usmażeniu – opowiadał Anthony Bourdain.