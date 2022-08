Jakie grzyby można zebrać w sierpniu? Po deszczu pojawiły się popularne okazy. Większość znasz, ale niektóre są trujące Katarzyna Zawada

Koniec lipca przyniósł deszcz w większości kraju, co oznacza raj dla grzybiarzy. Na początku sierpnia mogą ruszyć do lasu i zebrać wiele znanych i smacznych gatunków grzybów. Warto na nie postawić, bo oprócz walorów smakowych, działają dobroczynnie na nasz organizm. W gąszczu drzew można jednak trafić na przykre niespodzianki. Niektóre okazy są trujące i łatwo pomylić je z jadalnymi. Na co należy uważać?