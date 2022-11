Jan Kvech jednak nie będzie ścigał się w Stelmecie Falubazie Zielona Góra

W tym samym czasie zielonogórski klub podpisał umowę z 23-letnim Amerykaninem Luke’m Beckerem, dlatego stało się jasne, że to on będzie pierwszym wyborem przy ustalaniu składu na sezon 2023, jeśli chodzi o miejsce dla zawodnika do 24 lat. Trudno było też przypuszczać, że mający propozycje startów nawet z PGE Ekstraligi Jan Kvech zdecyduje się na miejsce rezerwowego w drużynie Falubazu. Dlatego od kilku tygodni mówiło się o tym, że Czech może zostać wypożyczony do innego klubu. Tak też się stało, zawodnik za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że będzie ścigał się w zespole I-ligowego rywala zielonogórzan – ROW-ie Rybik.