Jan Kvech zostaje w Stelmecie Falubazie Zielona Góra. Żużlowiec podpisze dwuletni kontrakt

Informację, którą podał zielonogórski klub należy uznać za niespodziankę, ponieważ doniesienia medialne jasno wskazywały na to, że Jan Kvech po wypełnieniu zobowiązań kontraktowych rozstanie się z Falubazem. Czech łączony był m.in. z klubami PGE Ekstraligi, sam przyznawał, że otrzymał kilka propozycji startów w innych zespołach. Przypomnijmy też, że w sezonie 2021 był wypożyczony z Falubazu do Wilków Krosno i nie do końca „uśmiechał mu się” powrót do Zielonej Góry przed minionymi rozgrywkami.