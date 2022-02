Jan Papina wyrzeźbił m. in. "Bitwę pod Grunwaldem". Kiedyś był żołnierzem zawodowym. Zaczął rzeźbić przypadkiem

Podobno ma pan kłopot.

Nie mogę się dostać do nikogo ważnego. Odbijam się od sekretariatów w urzędach, a może udałoby się znaleźć miejsce na te moje prace. Trochę się dziwię, bo to są prace patriotyczne: „Rejtan”, „Batory pod Pskowem”.

Zacznijmy jednak od początku. Pańska droga do rzeźbienia była nietypowa.

Byłem żołnierzem zawodowym. To, że zacząłem rzeźbić, to zupełny przypadek. Od dziecka lubiłem zabawy plastyczne. Malowałem, rysowałem, jednak potem poszło to w kąt i zacząłem iść przez życie w mundurze. Później, gdy opuściłem armię, zacząłem pracować w energetyce, potem otworzyłem bar w Zielonej Górze. Miałem jednak taki zwyczaj, że przy różnych okazjach dawałem ludziom takie małe rzeźby w mydle. No i prawdopodobnie dlatego zwróciła się do mnie teściowa mojego syna, która chciała, żeby ktoś zrobił figurę Matki Bożej Orędowniczki Cierpiących do kaplicy w szpitalu MSW. Rzeźbę zrobiłem, stoi do dziś w kaplicy, no a sam złapałem bakcyla. Więc zacząłem robić kolejne rzeczy, m.in. do kościołów. Np. Ostatnia Wieczerza jest u nas w kościółku. Pierwszą rzeźbę zrobiłem w 1991 roku, więc gdy zaczynałem rzeźbić Grunwald, miałem już kilkanaście lat praktyki. Wówczas pan Jan Stawiarski, profesor architektury na Uniwersytecie Zielonogórskim zaproponował, żebym najpierw zrobił go w skali 1:3, żeby zobaczyć, jak mi to będzie szło, czy podołam. Po roku okazało się, że nie jest źle, więc w 2005 roku stanąłem przed ścianą drewna i zacząłem rzeźbić Grunwald w skali 1:1. Profesor przyjeżdżał do mnie co tydzień, patrzył jak postępują prace, wspierał mnie mocno.