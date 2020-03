Janusz Kubicki: "Mamy kolejną osobę zarażoną wirusem". Prezydent ostro o wyborach i nieodpowiedzialności zielonogórzan

Za wszelką cenę chce się przeprowadzić wybory

"Jak wiecie staram się w ostatnich dniach unikać polityki. Po prostu wiem, że w mieście są zwolennicy różnych partii a moim zadaniem jest sprawiać by miasto funkcjonowało dla wszystkich. Ale … no właśnie, wrzucenie o 4 nad ranem do ustawy o pomocy przedsiębiorcom poprawki zmieniającej kodeks wyborczy mnie poraziło. I nie mówię tu o tym, że jest to całkowicie bezprawne. Mówię tu o tym, że za wszelka cenę chce się przeprowadzić wybory. I to mnie właśnie przeraża. Bo „operacja wybory” nawet w normalnych czasach to spore wyzwanie dla urzędów. Od najprostszych jak przegotowanie lokali po trudniejsze – przygotowanie kart do głosowania, zorganizowanie komisji wyborczych, ich przeszkolenie, następnie przewóz protokołów. Głosowanie korespondencyjne nie załatwia wszystkiego, bo to głosowanie dla jakiegoś procenta ludzi. Wybory to przymus spotykania się wielu ludzi w jednym miejscu. My tu nawołujemy do tego by siedzieć w domu a rządzący … ??" - pisze na FB Janusz Kubucki (pisownia oryginalna).

"We Francji I tura wyborów zakończyła się wzrostem zachorować i zarażeniem wirusem COVI-19 wielu członków komisji wyborczych. Mamy przeprowadzać wielką operację odkażania lokali, zabezpieczania przewożących karty itp.? Przecież to zaangażuje olbrzymie środki i siły, które są potrzebne do walki z pandemią. W sytuacji gdy szpitale błagają o każda maseczkę my będziemy je wydawali członkom komisji wyborczych? Przecież to paranoja! Chyba , że ma być jak w tym dowcipie: kiedy skończy się pandemia w Polsce. Mogę powiedzieć dokładnie – 9 maja" - pisze prezydent.