Janusz Kubicki wystartuje w wyborach, bo jak mówi miasto ma w sercu

Na spotkaniu, na którym pojawiła się prezydencka drużyna do rady miasta, gospodarz Zielonej Góry zaprezentował to, co zmieniło się w mieście przez ostatnie 18 lat. Podkreślał, że miasto wstało z kolan i prężnie się rozwija. Przypomniał, że dziś w strefie gospodarczej w Zielonej Górze Nowym Kisielinie zatrudnionych jest osiem tysięcy zielonogórzan, że udało się – poprzez referendum - połączyć miasto z gminą, czego nikt jeszcze w Polsce nie dokonał czy wybudować obwodnicę południową.