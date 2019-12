Jarmark bożonarodzeniowy 2019 Zielona Góra. Wyjątkowy pokaz na deptaku. Zobacz, co artysta wyrzeźbił w lodzie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Jarmark bożonarodzeniowy Zielona Góra 2019 - kdo kiedy potrwa?

Jarmark bożonarodzeniowy w Zielonej Górze rozpoczął się 14 grudnia. Jak zawsze potrwa kilka dni, a dokładnie stoiska czynne będą do niedzieli, 22 grudnia. Swoje stroiki, anioły, haftowane obrusy, ozdoby choinkowe prezentują artyści i rękodzielnicy. Nie brakuje również artykułów potrzebnych do przygotowania i wzbogacenia potraw wigilijnych.

Stoiska na jarmarku bożonarodzeniowym w Zielonej Górze czynne będą w godzinach 12.00 – 19.00.

Jarmark bożonarodzeniowy Zielona Góra 2019 - Gwiazdkowa Warsztatownia

Jak co roku na atrakcje podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zielonej Górze mogą liczyć najmłodsi. Podobnie, jak w ubiegłych latach czynna jest Gwiazdkowa Warsztatownia. Za nami dwa dni warsztatów, ale w programie jeszcze jedno spotkanie w sobotę, 21 grudnia w godzinach 12.00 – 17.00 w namiocie usytuowanych w pobliżu Visit Zielona Góra. - Najmłodsi pod okiem animatorów mogą tutaj wykonać różnego rodzaju ozdoby choinkowe, które zabiorą do domu lub udekorują choinki na zielonogórskim deptaku. Własnoręcznie wykonana ozdoba może być pięknym świątecznym prezentem. Gwiazdkowa Warsztatownia to miejsce niezwykłe, do którego w tym roku zawitają Świąteczne Skrzaty, które zaproszą dzieci do wspólnej zabawy - zapewniają organizatorzy.