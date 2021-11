Jarmark bożonarodzeniowy 2021: wszystko, co chcecie wiedzieć o najpiękniejszych kiermaszach świątecznych w Polsce

Wrocław: jarmark bożonarodzeniowy pod znakiem zabaw i bajek KIEDY? Tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy to już 12. edycja świątecznego kiermaszu, organizowana we Wrocławiu. Jarmark jest czynny od 19 listopada do 31 grudnia 2021 r. Kiermasz będzie zamknięty 24 i 25 grudnia, a 26 grudnia zacznie działać od 13:00. W Sylwestra większość kramów będzie czynna tylko do godz. 17:00, choć część będzie działać aż do białego rana w Nowy Rok. GDZIE? Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu w 2021 r. odbywa się tam, gdzie każe tradycja: na Rynku i Placu Solnym, a stragany będą także porozstawiane przy ulicach Świdnickiej i Oławskiej. STRONA WWW Najnowsze informacje i komunikaty dot. jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu możecie sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej imprezy.

Tomasz Hołod / Polska Press