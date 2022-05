Jarmark Produktów Lokalnych w Sławie. Rynek jest oblężony. Jest, co kupować i co zjeść. A do tego gra muzyka! Zobacz zdjęcia i wideo Eliza Gniewek-Juszczak

Piękna pogoda i wolny czas w majówkę to przepis na udane wydarzenie. Na Jarmark Produktu Lokalnego do Sławy przyjechały tłumy. Zobacz, co można kupić i za ile.