Jarmark Produktu Lokalnego w Sławie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Zobacz, co można kupić lub zjeść | ZDJĘCIA

Jarmark Produktu Lokalnego w Sławie. Co można kupić lub zjeść?

Jest mnóstwo artystycznej biżuterii, kupić można też oryginalną odzież. Do domu można nabyć ceramikę i obrazy. Stoiska przygotowały lokalne stowarzyszenia, szkoły, koła gospodyń wiejskich. W kilku miejscach można zjeść coś dobrego. Oscypki, tradycyjne i z czosnkiem niedźwiedzim są po 5 zł za sztukę, z żurawiną oscypek kosztuje 6 zł, z boczkiem – 8 zł.

Kartacz ze skwarkami i zasmażoną kapustą kosztu– 22 zł za jeden. Jest też bigos, pyry z gzikiem i inne obiadowe potrawy. Kupić można różne rodzaje pieczywa. Z północnego Mazowsza przyjechali przedstawiciele piekarni Milewscy. – To rodzinna piekarnia z przekazywanymi przepisami z pokolenia na pokolenie – podkreśla pan Gabriel.

Jak co roku sporo chętnych ustawia się przy stoisku lokalnej piekarni Gierczak, na którym działa piec. Są też regionalne piwa i wędliny. Sery austriackie sprzedaje pan Andrzej z Zielonej Góry.