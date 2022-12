Jarmarki bożonarodzeniowe w okolicy Nowej Soli. Zobacz, gdzie jechać na świąteczne zakupy

- Będą to świąteczne prezentacje dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia artystyczne do naszego domu kultury zwieńczone koncertem zaproszonego gościa, Renaty Kuczyńskiej i wspólnym śpiewaniem to idealny moment na złapanie chwili oddechu i zadumy przed świętami. Na scenie zaprezentują się tancerze z grup tanecznych oraz grupa teatralna z jasełkami. Oprócz występów na scenie będzie można podziwiać prace plastyczne i modelarskie oraz spróbować pierniczków wykonanych przez dzieci – zaprasza Centrum Kultury.