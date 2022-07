Jaskinia, pałac i rezerwaty przyrody są w okolicach Zielonej Góry. Tak, ale nie u nas. Policzyliśmy Zielone Góry w Polsce

Zielona Góra. Miejscowość nie tylko w województwie lubuskim

Nawet podobnie brzmiąca nazwa miejscowości mijana gdzieś w Polsce wywołuje uśmiech i zainteresowanie. A kiedy można zobaczyć kilkaset kilometrów od domu tabliczkę z dokładną nazwą naszego miasta, ma się chwilowe złudzenie powrotu do domu. Takich złudzeń można mieć w Polsce siedem, z tym, że w siódmym przypadku pisownia jest inna, bo łączna.

– Zieloną Górę znam od zawsze. To przysiółek Szymonkowa, oddalony pięć kilometrów od mojego domu Zielona Góra – przysiółek Szymonkowa jest 5 km od mojego domu, więc od zawsze znam. Jeśli znajdziecie inne, to Zieloną Górę koło Szymonkowa też zamieśćcie w waszej galerii – zachęcił nas Mateusz Olirawa z województwa opolskiego.

Pan Mateusz opisał, że Szymonków to duża wieś, ciągnąca się na kilka kilometrów, mająca dużo przysiółków i mnóstwo domów. – To sąsiednia wieś od mojej, więc od dziecka chodzę do Szymonkowa. Ale przyznam szczerze, że nie znam całego Szymonkowa, ani wszystkich przysiółków, zawsze coś ciekawego tam odkrywam – przyznał mieszkaniec pobliskiej Zielonej Góry.

Ten przysiółek położony jest w powiecie kluczborskim, pobliżu granicy województw opolskiego i wielkopolskiego.