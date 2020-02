Jeden policjant potrącony, drugi przejechany. Złapano mężczyzn, którzy uciekli podczas kontroli

W czasie policyjnej kontroli, kiedy odbywało się legitymowanie dwóch mężczyzn, ci nagle wsiedli do samochodu i zaczęli uciekać. Na skutek ucieczki, jeden z policjantów został potrącony, a drugi najechany kołem. Zdarzenie potwierdziła zielonogórska policja.

- Mężczyźni nie dali się wylegitymować. Kierowca wrzucił bieg wsteczny, ale kiedy policjant upadł, ten przejechał po jego ciele. Lżej ranny policjant oddał strzały w kierunku odjeżdżającego samochodu, ale nawet to nie skłoniło go do zatrzymania się – poinformowała Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej komendy.

- To miała być rutynowa kontrola, a skończyło się niepoważnym i niebezpiecznym zachowaniem legitymowanych mężczyzn - pisze w wiadomości do redakcji "GL" Czytelnik.

Trwa poszukiwanie sprawców, którzy uciekli w kierunku Smardzewa (powiat świebodziński). Z uwagi na dobro prowadzonej sprawy policja nie ujawnia marki ani modelu samochodu, jakim poruszali się mężczyźni. W akcję zostały zaangażowane wszystkie ościenne jednostki policji.