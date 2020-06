Jedyny taki DJ Sołtys w Polsce. Grał na dachu, by ludziom było weselej

To, co zrobił i robi sołtys Lubikowa oraz jednocześnie radny gminy Przytoczna, można określić krótko: czad! - Po prostu chcę, by ludzie się uśmiechali - mówi zaskoczony naszym zainteresowaniem Paweł Rękawiecki. I dodaje, że to nie koniec!

Znacie sołtysa, który podczas trudnego czasu epidemii, gdy nie można było się spotykać i wspólnie bawić, wchodził na dach wiejskiego sklepu i urządzał internetowe dyskoteki „na żywo”?

Nie znacie? To poznajcie: przed wami Paweł Rękawiecki, sołtys Lubikowa i radny gminy Przytoczna w pow. międzyrzeckim. Trochę radości w tym trudnym czasie P. Rękawiecki jest po 30. Ma gadane, nie boi się publicznych występów, a lata temu zdarzało mu się prowadzić imprezy dla znajomych czy dla nieco większego grona. Czyli: wie jak puszczać muzykę, wie jak bawić ludzi i naprawdę to lubi.

Dlatego gdy pojawiło się zagrożenie koronawirusem i ludzie musieli siedzieć w domach, a wspólna zabawa nie wchodziła w grę, wpadł na pomysł, jak dać mieszkańcom wsi „trochę radości w tym trudnym czasie”.

Zaczął wchodzić na dach wiejskiego sklepu „ABC Urbanek” i stamtąd na profilu Sołectwo Lubikowo prowadził w internecie dyskoteki. „Nadawał” też znad miejscowego jeziora. I chyba nie spodziewał się takiego odzewu! Tysiące widzów z całej Polski Intrenetowe dyskoteki prowadzone przez DJ-a Sołtysa (uwaga, to tylko wymyślony przez nas pseudonim - dop. red.) spotkały się ze wspaniałym przyjęciem.

Karina komentowała: - Najlepszy sołtys!

Marta: - Supermuza!

Michał: - Ogień!

A to tylko niektóre z wpisów. Poza tym ludzie zaczęli się pod relacjami pozdrawiać, zamawiać piosenki, wspominać swoje wizyty w Lubikowie. W sumie w internetowych imprezach uczestniczyły tysiące widzów z całej Polski!

- Jestem szczęśliwy, bo chciałem, by ludziom było weselej, i najwyraźniej się udało. Czy będą kolejne relacje? Będą. Najbliższa już 27 czerwca wieczorem - mówi reporterowi i zaprasza na profil Jezioro Lubikowo. Ma nadawać tym razem z plaży. Idealne miejsce na urlop Lubikowo na co dzień liczy około 300 mieszkańców. Chyba że… są wakacje. Wtedy ludzi jest tu nawet dwa razy więcej. Jakim cudem?

Wieś jest miejscowością wypoczynkową, znajduje się tutaj przepiękna plaża i jedno z pięciu najczystszych jezior w Lubuskiem. Jest tak czyste, że czasami aż trudno uwierzyć (woda wygląda niesamowicie przejrzyście – zobaczcie galerię).

- Zapraszamy do nas wszystkich spragnionych rodzinnego wypoczynku - mówi P. Rękawiecki, który zawsze i wszędzie promuje swoją wieś i jej walory przyrodnicze. Nowa bakteria nad Bałtykiem Wideo