Jedziesz do Niemiec? Musisz mieć specjalną maseczkę! Za jej brak grożą wysokie kary

Resort zdrowia podaje terminy końca noszenia maseczek? Od czego koniec noszenia maseczek będzie zależeć? Wiceminister wyjaśnia 27.01.2021

Resort zdrowia podaje terminy końca noszenia maseczek? Od czego koniec noszenia maseczek będzie zależeć? Wiceminister wyjaśnia. Jeszcze za ministra Szumowskiego, w pierwszej fali pandemii, mówiono o obowiązku zakrywania ust i nosa do momentu odkrycia szczepionki. Szczepionka już jest, a my nadal chodzimy w maseczkach... Do kiedy?