Jerzy Janowicz ostro „ładował” w Zielonej Górze, ale Polska nie sprostała Czechom

- Mecz był zacięty, ale przecież dramaturgia to jest to, co kibice lubią najbardziej – mówiła Magdalena Fręch. - W super tie-breaku za dużo zależy od dwóch-trzech piłek, czasem od jednej, więc jest sporo loterii. Jest to jednak forma skrócenia meczu i atrakcja dla kibiców. Nie można pozwolić sobie na odpuszczenie żadnej piłki. W Zielonej Górze „przetarłam się” po bardzo ciężkich tygodniach przygotowań. Wiadomo, że nie jest to jeszcze to, czego od siebie oczekuję, ale był to fajny przerywnik, a mam nadzieję, że poziom mojej formy niebawem będzie dużo większy.