Jesień wspólnie powitana. W SP nr 14 w Zielonej Górze na Dzień Ziemniaka przyszli uczniowie z rodzicami i nauczyciele. Zobacz zdjęcia

Szkoły w Zielonej Górze. Festyn Ziemniaka w SP nr 14

Na wydarzenie do szkoły rada rodziców zaprosiła uczniów, rodziców i nauczycieli. Punktualnie na 14 już było bardzo dużo uczestników. Dzieci ruszyły do zabaw, rodzice m.in. po ciasto i na grochówkę.

- Mamy wspaniałych rodziców. To widać po ich obecności tutaj - mówią nauczyciele, którzy licznie przyszli w sobotę na festyn.

Rada rodziców, wspólnie ze szkołą w tym roku szkolnym, sfinansowała wiatę piknikową, stoły i ławki. Szkoła postarała się o chodnik do wiaty. Zebrane dzisiaj środki pomogą dobudować do wiaty drewniane barierki i kupić większą ilość stołów do wspólnych spotkań.

Dzień Ziemniaka to okazja do wspólnego przygotowania sałatki ziemniaczanej. Jest także szkolna grochówka, kiermasz domowych ciast, a do tego kawa i herbata. Dzieci biorą udział w sportowych i plastycznych zabawach.

