Jest 9 milionów na ratowanie Igi Czekalskiej z Boczowa! To dzięki Waszej pomocy!

Iga choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni typu 1, jej mięśnie zanikają. Szansą na zatrzymanie choroby jest terapia genowa, czyli podanie najdroższego leku świata. Co gorsza, stosuje się ją do wagi pacjenta 13,5 kg. Jak mówi mama Igi, ze względu na inne okoliczności dziewczynka nie była już od jakiegoś czasu ważona. Można jednak założyć, że zostało jej około pół kilograma. Dziewczynka dostaje refundowany lek, spowalniający rozwój choroby. Terapia ta jednak nie leczy całkowicie, co więcej jest bardzo bolesna, a musi być powtarzana regularnie. Na leczenie potrzeba było zawrotnej kwoty 9 mln zł. Licznik na siepomaga.pl pokazuje już blisko 9,2 mln zł!

"Kochani, bardzo Wam dziękuję za wszystko co dla nas zrobiliście. Ten pasek jest zielony tylko dzięki Wam. Były już momenty zwątpienia, że się nie uda a Wy się nie poddaliście i tak pięknie walczyliście o każdy grosz" - pisze na Facebooku mama Igi.