Jest decyzja w sprawie likwidacji "Medyka w Zielonej Górze. Lubuska kurator wysłała list do Urzędu Marszałkowskiego

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Gazeta Lubuska, Ewa Rawa przesłała pismo do Urzędu Marszałkowskiego, który wnioskował o likwidację szkoły w Zielonej Górze i przeniesienie jej do Sulechowa. Ten pomysł kuratorium zaopiniowało negatywnie. Oznacza to, że organ prowadzący szkołę, czyli samorząd województwa nie będzie mógł zrealizować swoich kontrowersyjnych planów. Od decyzji przysługuje wprawdzie możliwość odwołania do ministerstwa edukacji i nauki, ale nie wiadomo czy urząd z tego skorzysta.

