Jest decyzja w sprawie meczów koszykarzy. Hitu nie będzie!

W poniedziałek (16 marca) nie dojdzie do hitowego spotkania w Energa Basket Lidze pomiędzy koszykarzami Stelmetu Enei BC Zielona Góra i Polskim Cukrem Toruń. Mecz miał zostać rozegrany bez udziału kibiców, ale to już nieaktualne, bo Polska Liga Koszykówki od 13 marca zawiesiła rozgrywki. Ten stan ma potrwać do 25 marca.