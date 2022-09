Jest decyzja wojewody: kibice będą mogli wejść na finałowy mecz Falubazu

- Zrobiłem to dla sportu, ale jestem też przekonany, że na stadionie w Zielonej Górze będzie bezpiecznie - mówił w czwartek 15 września wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Rano ogłosił on decyzję w sprawie finałowego meczu eWinner 1. Ligi Żużlowej pomiędzy Stelmetem Falubazem Zielona Góra a Cellfast Wilkami Krosno. Wojewoda zgodził się, by rewanżowy mecz finału odbył się z udziałem publiczności, co jeszcze ponad tydzień temu nie było takie oczywiste. Wszystko za sprawą wydarzeń z 26 sierpnia, gdy na stadionie przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze rozgrywany był mecz Falubazu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. W jego trakcie na trybunach zostały odpalone race oraz fajerwerki, a także pobito kilku kibiców gości, w tym m.in. członka rodziny prezesa Polonii Bydgoszcz.