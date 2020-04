Jest już decyzja w sprawie I Komunii Świętej w tym roku

Decyzja o odwołaniu uroczystości I Komunii świętej została ogłoszona we wtorek 14 kwietnia. „W związku z trwającym nadal stanem epidemii wszystkie uroczystości pierwszokomunijne w diecezji zostają odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii świętej zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół” – czytamy w zarządzeniu podpisanym przez ks. Wojciecha Lechowa, dyrektora wydziału nauki katolickiej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Uroczystości pierwszokomunijne co roku odbywały się w maju (daty w poszczególnych parafiach mogły się różnić, np. z powodu liczby dzieci). Na kiedy zostały przeniesione?

- Taka decyzja jeszcze nie została podjęta. Na razie do 26 kwietnia dzieci nie chodzą na lekcje do budynków szkół. Jeśli po 26 kwietnia nastąpiłby powrót, to wówczas jest cień szansy, że uroczystości pierwszokomunijne mogłyby się odbyć np. pod koniec czerwca – mówi nam ks. Andrzej Sapieha, notariusz kurii zielonogórsko-gorzowskiej.

Nie jest zatem wykluczone, że do I Komunii świętej dojdzie w tym roku np. we wrześniu, a więc na początku nowego roku szkolnego.

- O dacie i tak będzie można decydować, gdy już minie stan epidemii – mówi ks. A. Sapieha.