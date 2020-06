Jest lek na koronawirusa! Deksametazon ratuje życie w najcięższych stanach. To przełom w walce z COVID-19

Stosowany od kilku dekad deksametazon, lek na astmę, alergie i inne choroby, okazał się skuteczny, ratując życie chorym na koronawirusa w najcięższych stanach.

Przełom w leczeniu koronawirusa ogłosili brytyjscy naukowcy. Deksametazon, tani i ogólnie dostępny lek ratuje życie pacjentom z ciężką postacią wirusa, donosi BBC. Premier Boris Johnson pogratulował naukowcom, których odkrycie może być prawdziwym przełomem w walce z zabójczym wirusem.

Brytyjscy naukowcy po zakończeniu badań klinicznych podali, że deksametazon, lek z rodziny sterydów, zmniejsza o jedną trzecią śmiertelność wśród najciężej chorych zarażonych koronawirusem. Ta terapia pomoże uratować jednego na ośmiu pacjentów, którzy wymagają leczenia z użyciem respiratora. Okazuje się, że ten lek jest już stosowany od lat 60. ubiegłego wieku i ma on działanie przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne. Podaje się go w przypadku obrzęku mózgu, wstrząsu anafilaktycznego, astmy, ale też przy ostrym zapaleniu dróg oddechowych. O wynikach badań Brytyjczyków Światowa Organizacja Zdrowia mówi tak: to naukowy przełom. To pierwsze sprawdzone leczenie, które zmniejsza śmiertelność u pacjentów z koronawirusem, leczonych z pomocą tlenu lub respiratora - oświadczył dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, który pogratulował rządowi brytyjskiemu, uniwersytetowi w Oxfordzie oraz wielu szpitalom i pacjentom, którzy przyczynili się do ratującego życie przełomu naukowego.

Badanie badające skuteczność deksametazonu w leczeniu COVID-19 stanowiło część RECOVERY - największego na świecie projektu, badającego dostępne już leki środki pod kątem ich skuteczności w walce z koronawirusem.

Po sprawdzeniu działania tego specyfiku w walce z COVID-19 brytyjscy lekarze byli pozytywnie zaskoczeni. Badania kliniczne prowadzone na Uniwersytecie Oksfordzkim, którymi objęto 6 tysięcy pacjentów z SARS-CoV-2 wykazało, że deksametazon o jedną trzecią zmniejszył liczbę zgonów pacjentów podłączonych do respiratorów oraz o jedną piątą w przypadku osób, którym podano tlen.

Nie odnotowano jednak żadnej poprawy w przypadku tych zakażonych koronawirusem, którzy nie mieli problemów z oddychaniem.

Zdaniem naukowców, gdyby ten lek był dostępny w Wielkiej Brytanii od początku epidemii, uratowano by nawet pięć tysięcy osób! Zastosowanie go w tym samym okresie na przykład we Włoszech, gdzie dochodziło do dramatycznych sytuacji, w których lekarze musieli wybierać tych, którzy skorzystają z respiratora, a innym tej pomocy musiano odmówić, dałoby jeszcze lepsze efekty. Profesor Peter Horby, który kierował tymi badaniami, mówi wprost: deksametazon jest jedynym jak na razie lekiem zmniejszającym śmiertelność. To przełom.

Deksametazon, mówiąc najprościej, zmniejsza stan zapalny w organizmie zakażonego koronawirusem. Leczenie tym specyfikiem trwa 10 dni i kosztuje zaledwie pięć funtów na jednego pacjenta.

- Jest to lek już dostępny na całym świecie – przypomina prof. Landray i ostrzega jednak chorych, by sami nie stosowali go w domu. W swoim oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia napisała, że brytyjscy naukowcy udostępnili jej pierwsze informacje na temat wyników badań klinicznych i niebawem specjaliści WHO dokonają pełnej analizy danych.

Czy koronawirus traci moc?