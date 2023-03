Jest nowa aplikacja dla mieszkańców Zielonej Góry. Można szybko zgłosić problem

O tym, że w Zielonej Górze można korzystać z pierwszych usług urzędu miasta przez internet pisaliśmy w lutym. Zaczęła wtedy działać internetowa platforma eUrząd, przez którą można dostać wypis i wyrys w studium miejscowym, złożyć wniosku o położeniu lokalu w strefie rewitalizacji, czy opłacić podatek od nieruchomości.

Teraz wchodzi w życie kolejna nowość. To aplikacja mobilna na smartfony Transparentne JST, ma ona ułatwić kontakt mieszkańców z urzędem miasta.

Biuro prasowe magistratu wyjaśnia, że jedną z jej najważniejszych funkcji jest możliwość zgłoszenia usterek na terenie miasta.

- Jeżeli zobaczymy np. niedziałającą latarnię, uszkodzony parkomat, to możemy wykonać zdjęcie, a później załączyć fotografię wraz z krótkim opisem i lokalizacją w specjalnym panelu aplikacji Transparentne JST. Nasze uwagi zostaną przekazane do urzędu miasta, a my będziemy mogli na bieżąco śledzić status zgłoszenia - tłumaczą pracownicy UM. - W aplikacji dostępne są podstawowe kategorie zgłoszeń, w zależności od potrzeb zielonogórzan będą rozszerzane o nowe.