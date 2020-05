Jest szansa, że kolejne ulice w przyłączonych do Zielonej Góry sołectwach się zmienią. Miasto ogłosiło przetarg na remont w Nowym Kisielinie

Co się zmienia w szkole za ponad 6 mln zł?

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie jak większość placówek oświatowych bez uczniów. Nie znaczy to jednak, że jest w niej pusto i głucho. A to za sprawą prowadzonego od lipca zeszłego roku remontu. Termomodernizacja obiektu to koszt 6,3 mln zł. Co się dzieje teraz w szkole?