Jest szansa, że udręki pasażerów się skończą! Rusza przerwany remont odcinka kolejowego Czerwieńsk - Zbąszynek

- Jestem warszawiakiem z urodzenia, a obecnie szczęśliwym Lubuszaninem, mieszkającym w Zielonej Górze i często podróżującym do stolicy pociągiem. Od 2,5 roku, jak wszyscy pasażerowie linii w kierunku Poznania, jestem zmuszony do korzystania z zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Zielona Góra - Zbąszynek, co znacząco obniża komfort podróży i powoduje jej wydłużenie – napisał do nas pan Michał. - Powodem konieczności przesiadki z autobusu zastępczego do pociągu i odwrotnie jest remont 40-kilometrowego odcinka pomiędzy Czerwieńskiem i Zbąszynkiem, który trwa od marca 2020 roku. Planowane pierwotnie zakończenie inwestycji miało mieć miejsce w grudniu 2020 roku!