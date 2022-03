Jest umowa na budowę kąpieliska w Zielonej Górze Ochli. Mieszkańcy będą mieć nowoczesne miejsce rozrywki i relaksu Agnieszka Linka

Podpisanie umowy na roboty budowlane na kąpielisku w Ochli to długo wyczekiwany moment przez wielu mieszkańców Zielonej Góry. Wśród wielu atrakcji znajdą się m.in. strefa atrakcji wodnych dla dzieci, park linowy, basen z plażami - piaszczystą i trawiastą, boiska oraz naturalny zbiornik do wędkowania. Inwestycja ma zostać oddana do użytku już w czerwcu 2023 r.