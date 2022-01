Jeszcze można zmienić deklarację maturalną - ostateczny termin upływa niebawem Agnieszka Sobiak

Wstępną deklarację maturalną, a w niej wybrane przedmioty, które uczeń chce zdawać na egzaminie i ich poziom, składa się we wrześniu. Czasami istnieje potrzeba skorygowania dokumentu. Maturzysta ma taką możliwość tylko do 7 lutego. Tylko do tego terminu można złożyć tzw. deklaracje ostateczną.