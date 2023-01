Jeszcze więcej będą pomagać osobom w kryzysie i wspierać Ukraińców w Polsce. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka dostał wsparcie

Pomogą nie tylko ofiarom. Nowy projekt "Prawo do życia w świecie bez przemocy”

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna

TKOPD wspiera wiele osób teraz dostał pomoc w ramach projektu finansowanego z Programu Rządowego Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022. Narodowy Instytut Wolności. - W ramach tego działania podejmowane jest m.in. wsparcie w formie poradnictwa dla osób w kryzysie oraz osób z Ukrainy doświadczających trudności rodzinnych. Prowadzone są także działania rozwijające kompetencje osób zatrudnionych w stowarzyszeniu – mówi przewodniczący TKOPD w Zielonej Górze Tomasz Lehman. Dzięki temu będzie można udzielać jeszcze lepiej porad prawnych, psychologicznych, obywatelskich. Zajmą się nimi specjaliści, w tym także z Ukrainy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia w naszym kraju. Będzie prowadzone poradnictwo indywidualne jak i grupowe. Dofinansowanie pozwoli też stowarzyszeniu na stworzenie aplikacji, dzięki której będzie można już dokumentować wszelkie działania w elektronicznej formie. Bo dziś odbywa się to w formie tradycyjnej, papierowej. Będą też środki na szkolenia. Warto dodać, że w Domu Samotnej Matki jest osiem pokoi.

Dom Samotnej Matki

- Są to mamy, mające różne problemy, związane z bezdomnością, przemocą. Mamy psychologów, logopedów, pedagogów, zakres pomocy jest szeroki – mówi Astina Koch-Białas z TKOPD.

Każdy kto trafia tutaj, dostaje pomoc. Na początku ma zagwarantowany nocleg i wyżywienie na trzy dni. Podczas nich okazuje się, jaki jest problem i jak można go rozwiązać. Gdzie powinna dana osoba trafić czy może zostanie tutaj w Domu Samotnej Matki.

Czasem potrzebne są rzeczy osobiste, żywność. Wówczas kupuje się je za pieniądze uzyskane z 1 procenta podatku. Inne fundusze z programów nie mogą być przeznaczane na inne cele niż wcześniej zostało to określone w umowie.

Coraz więcej osób trafia tu z nadzieją otrzymania pomocy, bo doznaje przemocy domowej. Nie brakuje też panów, nad którymi znęcają się kobiety. Doznają oni przemocy psychicznej i fizycznej.