Jeździcie z Żagania do Zielonej Góry? Parking piętrowy pod Palmiarnią wciąż jest za darmo!

Według zapowiedzi, bepłatne parkowanie na parkingu pod Palmiarnią miało trwać do końca wakacji. Byliśmy w Zielonej Górze 25 września 2023 i okazało się, że nadal można tam wjechać całkiem za darmo. Informacje znajdują się na słupkach szlabanów, które po prostu otwierają się, gdy podjeżdża pod nie auto. Chociaż w środku jest sporo aut, to można znaleźć miejsce, o którym informują zielone lampki, zapalające się nad wolną przestrzenią. Warto z nich skorzystać podczas wizyty w pobliskich urzędach przy ul. Podgórnej. Jak długo można korzystać z darmowego parkingu i ile będą kosztować opłaty, gdy już wejdą w życie? Czytajcie poniżej.

Ceny parkingu będą konkurencyjne

W biurze prasowym Urzędu Miasta Zielona Góra (inwestorem jest miasto Zielona Góra) poinformowano nas, że parking działa już od połowy lipca, ale wciąż jeszcze trwa rozruch techniczny całego przedsięwzięcia. Czyli testowane i wgrywane są programy obsługujące parking. Do czasu zakończenia tych prac, jest on bezpłatny.

Jak długo to potrwa?

Przynajmniej do połowy października 2023, a być może trochę dłużej.

Ile będzie kosztowała godzina postoju na parkingu piętrowym?

Jeszcze nie wiadomo, ale urzędnicy miejscy zapowiadają, że będą to ceny konkurencyjne dla pobliskiego parkingu w Focus Mall. Tam pierwsza godzina jest za darmo, druga za 2 zł.