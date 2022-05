Jezioro Bärwalder See leży tylko 58 minut od Żar. Napełnianie tego sztucznego zbiornika trwało 10 lat. Teraz można tam wypoczywać!

Nie tylko atrakcja turystyczna

Nochten to niewielka miejscowość we wschodnich Niemczech, położona w pobliżu polskiej granicy. Od Żar dzieli ją zalewdwie 60 kilometrów. To idealne miejsce na odświeżający wypad z rodziną.

Miłośnicy sportów wodnych będą mieć tutaj idealne warunki przede wszystkim dzięki ładnej nowej przystani we wsi Klitten, gdzie znajduje się 96 miejsc do zacumowania, lecz do dyspozycji są także mniejsze przystanie znajdujące się we wsiach Boxberg/O.L. i Uhyst. Wielbiciele surfingu i kitesurfingu już od dawna doceniają świetne warunki pogodowe panujące nad Jeziorem Bärwaldzkim. Na tych, którzy preferują wodne kąpiele, czekają tutaj trzy przepiękne piaskowe plaże w Boxberg/O.L., Uhyst i Klitten.