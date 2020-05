Jubileusz księdza Andrzeja Szkwarka. 35 lat w kapłaństwie, a święcenia odbyły się w Dniu Matki

Nie tylko mieszkańcy Sulechowa, w którym służy od pięciu lat ślą księdzu Andrzejowi Szkwarkowi życzenia. O jubileuszu pamiętają wierni z innych lubuskich miast m.in. Gorzowa, Gubina, Międzyrzecza...

Miała być wielka uroczystość z udziałem parafian, ale wiadomo czasy dziś takie, że wszelkie wydarzenia przeniosły się do internetu lub organizowane są kameralnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Burmistrz Sulechowa z życzeniami dla księdza Andrzeja Szkwarka Życzenia z okazji jubileuszu złożył księdzu Szkwarkowi burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, który wręczając okolicznościowe gratulacje oraz kwiaty zaznaczył: - Cieszę się bardzo, że 5 lat temu ksiądz przybył do Sulechowa, do naszej największej parafii i w nadchodzacym jubileuszu święceń kapłańskich bardzo serdecznie za wszystko co do tej pory ksiądz dla miasta i parafian uczynił - dziękuję.

Do życzeń burmistrza dołączają wierni z parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i mieszkańcy Sulechowa.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Wilhelma Pluty Ksiądz Andrzej Szkwarek urodził się 21 marca 1959 roku w Żarach. Dzieciństwo spędził w rodzinnym domu w Sieniawie Żarskiej. Tam też rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Jak sam przyznaje, to przede wszystkim rodzice i rodzeństwo miały ogromny wpływ na jego wiarę i atmosferę religijną w domu.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowe w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Wilhelma Pluty w katedrze w Gorzowie Wlkp. 26 maja 1985 roku. Od tego momentu zaczęło się jego pełnienie posługi duszpasterskiej.

Najpierw był Międzyrzecz, potem Gorzów Wielkopolski Pierwszym miejscem, do którego trafił po święceniach kapłańskich - była parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. W tym czasie podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Potem był wikariuszem w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. Kilka lat później trafił do Strzegowa koło Gubina, gdzie zostałem proboszczem, a potem był Trzebień. Ostatnie pięć lat to probostwo w Sulechowie.

Chciałbym udać się do trzech sanktuariów Jak sam ksiądz przyznaje, z okazji jubileuszu chciałby udać się do trzech sanktuariów: Matki Bożej Rokitniańskiej, Matki Bożej Klenickiej i do Matki Bożej Paradyskiej.

- Data moich święceń ukierunkowuje mnie ku matce, gdyż 26 maja to Dzień Matki. Każda matka ma swoje dzieci w opiece, ja jestem wdzięczny swojej, która mnie urodziła i wychowała ale również matce ziemskiej, a nade wszystko tej, która mnie prowadzi - Matce Bożej – mówi ks. Szkwarek. - Jest taki piękny zwyczaj w Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, że klerycy oprócz nawiedzenia najświętszego sakramentu w ciągu dnia zawsze przychodzą na spotkanie z Matką Bożą Paradyską w jej cudownym obrazie. Będąc klerykiem wypraszałem w modlitwie do Matki Bożej łaskę powołania, a także, abym tej łaski nigdy nie utracił.

Czego życzyć księdzu na kolejne lata kapłaństwa?

- Realizacji, a zarazem także pewnej refleksji nad dalszą posługą, tak jak pisał ksiądz Jan Twardowski - przed kapłaństwem klękam, zatrzymuję się właśnie po to, aby ciągle odkrywać na nowo łaskę swojego powołania.

ZOBACZ TEŻ

TRWA REMONT KOŚCIOŁA POLECAMY TEŻ

Rząd znosi kolejne ograniczenia.