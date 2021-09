Jubileusz Lubuskiej Izby Aptekarskiej, która ma wreszcie swój sztandar. Wspomnieniom nie było końca

Kiedy w 1991 roku powstała izba i nazywała się zielonogórską – liczyła 309 członków farmaceutów.

Jak mówi Daria Wielogóska-Rutka, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej - pierwszym prezesem został wybrany mgr Edward Bujnowicz. Uformowała się też pierwsza Rada Aptekarska. Wyłoniono Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sąd Aptekarski. Kolejni prezesi to: mgr Krzysztof Jastrzębski, mgr Maciej Sawczyn i mgr Ryszard Kiedrowski. Każdego roku – do czasu pandemii – odbywał się Zjazd Sprawozdawczy (co 4 lata wyborczy) i co najmniej jedno spotkanie wszystkich farmaceutów dla omówienia bieżących problemów, wyzwań, a także dla integracji