Jurek Owsiak gratuluje marszałek woj. lubuskiego Elżbiecie Annie Polak. Czego?

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak w poniedziałek (6 kwietnia) na swoim Facebooku zamieścił wpis, w którym poinformował o tym, w jaki sposób fundacja WOŚP wspiera walkę z koronawirusem. Pogratulował też pani marszałek woj. lubuskiego Elżbiecie Annie Polak. Czego?

Oto, co napisał na swoim Facebooku Jurek Owsiak: „Dzisiaj rozpoczęliśmy pakowanie trójwarstwowych maseczek chirurgicznych dla 100 szpitali tzw. II linii walki z koronawirusem, które przysłały do nas prośbę o takie wsparcie. To pierwsza partia takiej wysyłki, w magazynie mamy 250 000 sztuk. Jutro przyjedzie kolejnych 180 000, łącznie zamówiliśmy milion maseczek tego typu.

Gratuluję Pani Marszałek Elżbiecie Polak bardzo dużej skuteczności. Otóż udało się Urzędowi Marszałkowskiemu sprowadzić zakupione przez siebie 20 ton materiałów ochronnych (i nie tylko!) transportem lotniczym z Chin do Polski. Warto przeczytać jej opowieść (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2936217243112783), która pokazuje, że w czasie tak dużej potrzeby wspólnego działania nie udaje się prowadzić wspólnych i spójnych działań z urzędem Wojewody. A tak nie powinno być.

Dzisiaj zamówiliśmy kolejnych 10 respiratorów, które przyjadą do nas z Wielkiej Brytanii. Już po Świętach będą w Warszawie. Wtedy także dojedzie do nas pierwsza partia 57 kardiomonitorów, ze 157 zamówionych. Za to jutro o 9:00 rozjedzie się po Polsce 50 łóżek na stanowiska intensywnej terapii, w tym pierwsze dla Warszawy (https://www.wosp.org.pl/aktu…/150-lozek-w-drodze-do-szpitali)

I jeszcze maski od firmy Decathlon Polska – otrzymaliśmy ich w darze 2.500 sztuk (https://www.wosp.org.pl/…/kolejne-dary-wosp-w-walce-z-covid…). Zwróciliśmy się do Instytutu Lotnictwa z prośbą o przystosowanie ich dla pracy ratowników medycznych. Pan dyrektor i cała dzielna załoga ruszyła natychmiast do roboty i dołożą wszelkich starań, aby maski były jak najszybciej i jak najlepiej dostosowane do trudnej pracy. To jest zwycięstwo pomysłowości w walce z koronawirusem! Pierwszymi ratownikami i lekarzami, którzy zastosowali takie rozwiązanie, były ekipy z Włoch. Zdjęcia tych masek obiegły cały świat. Teraz jest szansa, aby to zrobić również w Polsce, przy udziale najlepszych fachowców.

Trzymamy rękę na pulsie. Chwilkę czasu musicie nam dać, a później roześlemy to do stacji pogotowia ratunkowego, które do dziś zwróciły się do Fundacji z prośbą o takie wsparcie. Cały czas dziękujemy za udostępnianie miejsc na banery i nasze plakaty „Wygramy!” (https://www.wosp.org.pl/…/chcesz-wywiesic-u-siebie-baner-wy…). W Alei Jana Pawła II już wisi przepiękny, ogromny baner, a przed chwilą otrzymaliśmy propozycję prezydenta Ciechanowa, który udostępnia dla naszej grafiki wszystkie wolne banery i słupy ogłoszeniowe w mieście.”

