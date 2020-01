Jurek Owsiak: Największą motywacją jest dla mnie ten kraj [rozmowa NaM]

Czy mogłeś wymarzyć sobie lepszą aukcję na rzecz WOŚP, niż replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk? Niesamowicie nas to zaskoczyło! Wcześniej dostaliśmy sygnał, że pani Olga chce się z nami spotkać. Liczyłem, że przekaże jakiś przedmiot związany z ceremonią wręczenia nagrody. Nawet przez myśl nam nie przeszło, że będzie to replika medalu noblowskiego. Oficjalne repliki są tylko trzy. Pierwsza z tych trzech trafiła do nas. Jesteśmy szczęśliwi i wzruszeni, że coś takiego otrzymaliśmy.

A pamiętasz, co Olga powiedziała po swoim występie na festiwalu? Najpierw powiedziała to, co wszyscy, którzy pojawiają się Pol’and’Rocku, czyli: „Jak tu jest dużo ludzi!”. Później wspomniała, że była zaskoczona - ale pozytywnie - atmosferą i serdecznością uczestników. Każdemu rzuca się to w oczy. Każdy, kto przyjeżdża, mówi: „Ale tutaj się dzieje! To jest coś niesamowitego!”.

Tak naprawdę w idealnym momencie… W idealnym momencie! W przepięknym momencie! Byłem zachwycony, bez względu na wszystko. Wielu naszych gości przekłada spotkania na kolejne lata. Różne rzeczy się dzieją, różne sprawy wypadają. Jakby na to nie spojrzeć – nasi goście, zawsze doskonale dobrani, są jednak wybitnymi postaciami polskiego życia publicznego i mają mnóstwo swoich zajęć, zobowiązań. A dla nas każde spotkanie jest ważne, ludzie wyciągają z Akademii Sztuk Przepięknych dużo dobrego. To, że do spotkania z Olgą doszło w 2019 roku, musiało być zapisane gdzieś w gwiazdach. Tak musiało być i już.

Co takiego? Pan Stanisław Żołądź jest jednym z najlepszych akwarelistów na świecie. Wyemigrował z Krakowa do Sztokholmu. Od dawna o tym myślałem, aż w tym roku napisałem do niego maila. Zapytałem, czy podaruje nam swój obraz. Wysłał bez zastanowienia. W ramach wdzięczności chciałem wysłać jego żonie koszulkę. Poprosiłem o podanie jej rozmiaru. Jego żona odpisała: „Noszę rozmiar M, a mój mąż dostał zamówienie od Norweskiego Komitetu Noblowskiego na trzy akwarele dla laureatów Nagrody Nobla z chemii, fizyki i matematyki”.

Nie tylko aukcja Olgi Tokarczuk na rzecz 28. Finału WOŚP jest wspaniała. Co jeszcze znajdziemy w „Rzeczach od serca”? To wszystko dzieje się teraz. Licytowanych jest już blisko 10 tysięcy przedmiotów, z każdą godziną jest ich więcej i trudno je spamiętać. Ale drugim najdroższym na ten moment przedmiotem jest samochód z serialu „Knight Rider”. No i jest jeszcze jeden przedmiot powiązany z naszą noblistką.

Co jeszcze trafiło na licytacje? Wspomniałem już o legendarnym samochodzie z serialu „Knight Rider”, który przygotowali bracia Collins. Pozwolę sobie powiedzieć, że ludzi to po prostu kręci. Ich Rolls-Royce poszedł w zeszłym roku za 210 tysięcy. To są rzeczy, które mają dużo blasku, wyglądają pięknie, zawodowo. Ale w ramach naszych aukcji można również spotkać się z kimś, zjeść z nim uroczysty obiad, porozmawiać. Ktoś ci posprząta mieszkanie, ktoś wygłosi przemówienie. Dzieje się bardzo dużo i co tu dużo mówić – zapraszam do naszego serwisu aukcyjnego.

Nawiązując do hasła 28. Finału WOŚP, który odbędzie się 12 stycznia, złapałeś już wiatr w żagle? Łapię go od bardzo dawna. To, co się dzieje wokół nas, jest tak szalone, że nie ma możliwości, aby przystanąć. Trzeba cały czas pędzić.

Macie ponad 1700 sztabów. Kiedykolwiek śniłeś o tym, że będziecie grać na całym świecie? Dokładniej, to mamy niemal 1750 sztabów. Z czego blisko 100 poza granicami naszego kraju. Pamiętam, jak pierwszy raz graliśmy w Nowym Jorku. Wszystko odbyło się w klubie Cricket Club prowadzonym przez Leszka Świerszcza. Duża postać. Ściągał do Stanów polskich artystów, którzy grali wtedy dla Polonii. Usłyszał, że robimy coś takiego jak Finał WOŚP. Kompletnie mnie nie znał, nie wiedział, na czym to polega, ale postanowił zrobić to także u nich. Przez wiele lat grały dla nas tylko Nowy Jork i Chicago. To było trochę symboliczne. Nagle kilka ładnych lat temu zaczęło się to, wraz z wędrówkami Polaków, rozkręcać na wiele innych państw.

Co to jest ściskawa? Jest to konkurs, który polega na zebraniu w dowolnym miejscu jak największej liczby osób, które utworzą serce. Miasto, które wygra, otrzyma dodatkowy sprzęt od WOŚP dla swojego szpitala.

Dzisiaj sztaby są praktycznie na całym świecie…

Jesteśmy niemal na każdym kontynencie. Można znaleźć nas nawet na kole podbiegunowym, w polskiej stacji polarnej. To oznacza, że wraz z wędrowcami, czyli Polakami, którzy pojechali w świat, poszła też idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Największym fenomenem jest to, że ludzie wzięli z Polski nie tylko zwyczaje kulinarne. Pokazali mieszkańcom wielu krajów na świecie, co jemy, ale także jak się bawimy, jakie rzeczy są dla nas kulturowo bliskie. Okazało się, że z takich obyczajów ważnych dla Polaków najczęściej wskazywana jest Orkiestra. Nie jest to mecz piłkarski, nie jest to olimpiada, która miałaby nas łączyć, a łączy nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A to przecież nie jest Fundacja Narodowa, której celem jest popularyzowanie polskiej kultury. To nie są pomysły wydawania pieniędzy, którymi dysponują nasze konsulaty i placówki dyplomatyczne na różne działania, mające popularyzować naszą kulturę, historię, Kopernika, Skłodowską-Curie, naszych wynalazców, naszą muzykę. Na to trzeba wydać ogromne sumy i każdy kraj na świecie wie, że taka promocja kosztuje.

My nie wydajemy pieniędzy na promocję WOŚP na świecie, a okazuje się, że sami Polacy wypromowali to w sposób rewelacyjny. To daje mi ogromne poczucie dumy.

Jak wyglądają tygodnie przed Finałem, to doskonale widzimy, nawet teraz. Umówienie się z Tobą na wywiad nie należało do najłatwiejszych. Masz mnóstwo spraw do załatwienia, wiele miejsc do odwiedzenia. A jak wygląda Twój dzień przed finałową niedzielą?

W tym roku nie będę odpoczywał, bo, tak jak wspomniałem, w sobotę startuje bieg. Jakby popatrzeć wstecz, to sobota jest po prostu dniem, który realizujemy zgodnie z harmonogramem naszej pracy. Każda ekipa ma swoje zadania, wszyscy wiedzą, co mają robić. Jesteśmy przygotowani na różne ewentualności, np. pogodowe. Wiemy, co robić, jeśli byłoby ekstremalnie zimno. Piszemy scenariusze na wszelkie zdarzenia. Obejmują one nie tylko czas przed, ale i po akcji. Proszę pamiętać, że kiedy kończy się o północy Finał, to my musimy jeszcze zamknąć studio, po czym musimy się dość sprawnie ewakuować do Fundacji. Trzeba wszystko przewieźć, ale także na szybko spotkać się, pogratulować sobie i omówić to, co się wydarzyło. Rozjeżdżamy się do domów około godz. 3 w nocy, a w poniedziałek po południu mamy konferencję prasową. Wtorek jest już normalnym dniem pracy. Nie ma świętowania, celebrowania. Świętujemy razem ze wszystkimi, którzy są z nami w studiu.