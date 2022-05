Już dziś premierowy recital Sitarskiego i jego Scandali. Wybierz się na jeden z weekendowych koncertów do Lubuskiego Teatru

Nie ma szufladki, w której chcą siedzieć

Są przekorni, niepokorni z niebanalnym poczuciem humoru. Skandalizują swoimi pomysłami i zwrotami muzycznej akcji oraz słownej puenty. Od kilku lat żyją w nieformalnym muzycznym związku. Basista ma zespół natręctw, z których najpoważniejszym jest przedłużanie wartości rytmicznej znajdującej się na słabej części taktu o następną część taktu, co czyni go zmorą wśród muzyków rockowych. Akordeonista jest miłośnikiem swobody i improwizacji muzycznej. Front man to hipis zdający się nie rozumieć, że muzyką tworzoną poza wszelkimi aktualnymi trendami nie da się podbić świata muzycznego showbiznesu. W tym składzie jedyną twardo trzymającą pałeczkę w dłoni osobą zdaje się -być perkusjonalista, jednak i on wierzy w Wielką Stopę. Wszyscy razem tworzą oryginalny koktajl, którego smak może się z czymś kojarzyć, ale nie dostaniemy go nigdzie indziej.

Sitarski i Scandale nie ulegają modom i tworzą co im w duszy gra. Ich muzyka to połączenie poezji śpiewanej z rockiem i folkiem. Teksty są dowcipne, pełne ironicznego humoru z dużym dystansem do świata i życia - bo świat bywa absurdalny. Wiele z nich opowiada o uczuciach i pięknie tego świata. Marek Sitarski przyznaje, że miłość to najpiękniejsza sprawa na świecie i to dzięki niej życie jest bogate i pełne. Na scenie nie udaje i nie kłamie. Muzyka to jego prawda, która płynie z duszy, bez prawa do fałszu. Artysta chce wykreować coś innego, niż to, co widzimy dookoła, dać swoją twórczością trochę przyjemności, uśmiechu i wytchnienia.