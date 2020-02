Już jutro tłusty czwartek. Zjedzenie pączka tego dnia ma nam gwarantować szczęście (PRZEPIS)

- A jakie pani woli? - Odkąd nauczyłam się smażyć dobre, to nie kupuję ich. Zawsze kończy się to obdarowywaniem sąsiadów, bo choć co roku mówię sobie, że tym razem będzie ich mniej, to finalnie wychodzi wielka sterta.

Przepis na pączki pani Małgorzaty:

Składniki:

500 g mąki pszennej

1 saszetka drożdży suszonych instant

1/3 szklanki cukru

2 jajka

250 ml mleka

120 g masła

szczypta soli

dodatkowo:

tłuszcz do smażenia (ja używam oleju rzepakowego)

dżem lub marmolada do nadziewania

cukier puder do obsypania

Mąkę przesiać do miski. Dodać 1 łyżkę cukru, drożdże i sól. Wszystko razem wymieszać.

Całe jajka ubić z resztą cukru, najłatwiej mikserem. Cukier powinien się całkowicie rozpuścić.

Mleko podgrzać, aby było ciepłe, ale nie gorące. Do mąki wlać mleko i jajka, zagnieść ciasto. Masło stopić i lekko przestudzić. Dodawać je partiami do ciasta i zagniatać, aż do całkowitego wchłonięcia masła i powstania gładkiego ciasta.

Ciasto przełożyć do miski, przykryć czystą ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Powinno podwoić swoją objętość.

Wyrośnięte ciasto podzielić na 2 lub 3 części. (Nie odrywać, lecz odcinać.) Każdą część rozwałkować na blacie podsypanym lekko mąką, na grubość około 2 cm. Kubkiem lub szklanką wycinać kółka. Na ich środek nakładać nadzienie (dżem, marmolada, owoce etc.), przykrywać drugim kółkiem. Brzegi sklejać podobnie jak pierogi, a na końcu w dłoniach formować lekko spłaszczone kulki. Przykryć czystą ściereczką i odstawić do lekkiego podrośnięcia.

W głębokiej patelni lub płaskim garnku z grubym dnem zagrzać tłuszcz. Nie powinien być ani za zimny, ani zbyt gorący. W zbyt zimnym pączki wpiją dużo tłuszczu i staną się ciężkie. W zbyt gorącym usmażą się z zewnątrz bardzo szybko, lecz ich środek będzie niedopieczony. Zanim zaczniemy wrzucać pączki dobrze jest wrzuconym kawałkiem ciasta sprawdzić czy temperatura jest odpowiednia.

Po włożeniu pączka do tłuszczu częściowo pokrywką przykryć garnek/patelnię. Kiedy usmażą się z jednej strony, przewrócić je na drugą i smażyć już bez przykrycia.

Usmażone układać na papierowym ręczniku, aby odciekły z nadmiaru tłuszczu. Lekko przestudzone obsypywać cukrem pudrem lub oblewać lukrem.

Zobacz wideo: Co zrobić z jedzeniem, które zostało po świętach?