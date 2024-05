Już w najbliższą niedzielę odbędzie się siódma edycja Night Skating Zielona Góra!

- Cieszymy się, że Night Skating ponownie zagości w Focus Mall. Rolkarze regularnie korzystają z jednego

z naszych parkingów, aby doskonalić swoje umiejętności i dobrze się bawić. Co roku, na otwarcie sezonu, tradycją stał się już nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. W tym roku na start i metę przejazdu wyznaczono naszą galerię - mówi Anna Łukasiewicz, Manager Marketingu Focus Mall. I dodaje: W niedzielę sklepy w galerii Focus Mall są zamknięte, przypominamy jednak i prosimy o to, by na terenie centrum nie przemieszczać się na rolkach. Wyjątkiem są miejsca do tego wyznaczone. Można jednak tego dnia skorzystać z bogatej oferty restauracji, cukierni czy kina.