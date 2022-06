Już w niedzielę 12 czerwca żużlowy hit z udziałem Stelmetu Falubazu Zielona Góra [SKŁADY DRUŻYN] Cezary Konarski

- Wydaje się, że zarówno bydgoszczanie, jak i zielonogórzanie są logistycznie i finansowo przygotowani do tego, by jeździć w PGE Ekstralidze – twierdzi Piotr Protasiewicz, kapitan Stelmetu Falubazu Zielona Góra. W tym sezonie miejsce w elicie znajdzie się jednak tylko dla jednej z I-ligowych drużyn żużlowych. Czy będzie to Falubaz, albo Polonia? Dowiemy się za kilka miesięcy, a tymczasem obie ekipy w niedzielę 12 czerwca zmierzą się w Bydgoszczy. Początek meczu o godz. 14.00.