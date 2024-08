Już w środę rusza 16. edycja Solanin Film Festiwal w Nowej Soli. Co nasz czeka?

- Dalej promujemy mocne i bezkompromisowe kino, ale w tym roku postanowiliśmy postawić trochę więcej na wrażliwość, empatię, na tematy związane z poszukiwaniem własnej tożsamości czy dorastaniem i myślę, że bardzo widać to zarówno po filmach konkursowych, które w tym roku Państwo będą mogli obejrzeć, jak i po pozostałych filmach, które pokazujemy w ramach tegorocznej edycji festiwalu.- mówi dyrektor festiwalu Karol Kolba.

W tegorocznej edycji festiwalu nacisk położono na bardzo subtelne wartości, nie tracąc przy tym charakterystycznego dla Solanina mocnego i bezkompromisowego podejścia do kina.

W tym roku festiwal zyskał nowego lidera – Karola Kolbę, który przez wiele lat współtworzył to wyjątkowe przedsięwzięcie, a teraz po raz pierwszy pełni funkcję dyrektora. Kolba, mimo nowej roli, podchodzi do tego wyzwania bez tremy, traktując je jako naturalną kontynuację swojej dotychczasowej pracy, choć z nowym spojrzeniem na formułę festiwalu.

Skład jury w tym roku jest równie imponujący. Zasiądzie w nim między innymi Dawid Nickel, młody i już nagradzany reżyser, który zaprezentuje swój film "Rave" o kulturze techno w Polsce. Do jury dołączy również znana krytyczka filmowa Kaja Klimek, kojarzona z programów TVN i Canal+, aktor Wojciech Solarz, który pokaże swój nowy film "U Pana Boga w Królowym Moście", oraz utalentowana aktorka Dorota Pomykała, która otrzymała tytuł Mocnego Solanina. Niespodzianką jest obecność byłego dyrektora festiwalu, Konrada Paszkowskiego, który tym razem wystąpi w roli jurora.

Zwieńczeniem festiwalu będzie przedpremierowy pokaz rumuńskiego kandydata do Oscara, najnowszego filmu Radu Jude pt. "Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata". To wyjątkowa okazja dla polskich widzów, by zobaczyć film przed jego oficjalną premierą w kraju.

Szczegóły projekcji znajdziesz na stronie: https://www.solanin.pl/harmonogram-projekcji/

Partnerem głównym festiwalu jest Województwo Lubuskie.