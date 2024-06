Już we wtorek 25 czerwca kolejne spotkanie z cyklu "Rozmowy o Zielonej Górze"!

Tym razem, na piątym i ostatnim przed wakacjami spotkaniu, tematem przewodnim będzie "Kultura nieprofesjonalna w Zielonej Górze". Spotkanie poprowadzi wybitny specjalista dr hab. Bogdan Idzikowski. Jego gośćmi będą Wiesława Błachowiak oraz Mirosław Musioł, którzy podzielą się swoimi bogatymi doświadczeniami i wiedzą na temat lokalnej sceny kulturalnej.

Organizatorzy zapraszają serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w przytulnej atmosferze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C.K. Norwida, zlokalizowanej przy al. Wojska Polskiego 9, w sali kawiarenki "Pro Libris Cafe". Będzie to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy na temat Zielonej Góry oraz jej kulturalnego dziedzictwa, jak również do bezpośredniego kontaktu z ekspertami i pasjonatami historii miasta.

Nie przegapcie tej wyjątkowej szansy na inspirujące rozmowy i wymianę poglądów.

Kiedy

wtorek, 25 czerwca br., o godzinie 17:00

Gdzie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. C.K. Norwida, al. Wojska Polskiego 9, w sali kawiarenki "Pro Libris Cafe"