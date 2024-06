Już we wtorek w Sulechowie wystawa malarstwa krajobrazowego autorstwa Stanisława Bolesława Skowrońskiego!

Stanisław Bolesław Skowroński. O autorze prac

Stanisław Bolesław Skowroński urodził się 30 czerwca 1935 roku w Kamionkach Wielkich. Mimo że marzył o studiach w Akademii Sztuk Pięknych, życie potoczyło się inaczej, a swoją karierę zawodową związał z wychowaniem fizycznym i sportem. Związany był z Sulechowem w latach 1955–78, pracując jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener siatkarski. Jego prace malarskie koncentrują się głównie na przedstawianiu krajobrazów wiejskich, które są dla niego źródłem inspiracji.

Podczas wystawy będzie można podziwiać prace, które Stanisław Skowroński malował od dzieciństwa, utrwalając na płótnie i papierze piękno otaczającej go przyrody. Artysta o swoim malowaniu mówi: „Nie jestem malarzem artystą, ale jestem amatorem, który w swój naturalny sposób pędzlem i farbami utrwala na płótnie i papierze to, co dostrzega i uważa za godne uwagi.”