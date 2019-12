KALSK. Mieszkańcy nie chcą u siebie fermy trzody chlewnej na ponad 35 tys. sztuk świń. Dlatego będą protestować [ZDJĘCIA]

Pod protestem w sprawie budowy chlewni zbierane są już podpisy

Mieszkańcy chcą działać póki jest jeszcze na to czas. - Wszyscy wiemy, że jak już chlewnie powstaną, to będzie za późno na zrobienie czegokolwiek. Dlatego wspólnie z sołtysami Kalska i Brzezia koło Sulechowa szykujemy petycję do odpowiednich służb, aby do tego nie dopuścić – tłumaczy Wiesław Kołakowski.

Powstała już specjalna lista protestacyjna, pod którą zbierane są podpisy. Druki dostępne są także na facebookowych stronach „Sołectwo Kalsk” oraz „Czysty Sulechów”.