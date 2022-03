"Kanadyjskie sukienki" w Lubuskim Teatrze. Po filmie, pod tym tytułem, jest sztuka w Zielonej Górze [terminy przedstawienia]

Lubuski Teatr w Zielonej Górze. Premiera. Kanadyjskie sukienki

Spektakl zaczyna się sceną, w której seniorka rodu Zofia (w tej roli Elżbieta Donimirska), leży martwa na stole, w czarnym żałobnym ubraniu. Pojawia się symbolicznie Matka Boża (w tej roli pochodząca z Wietnamu - Vũ Thị Thanh Huyền) ze złotą aureolą. Ta symbolicznie ożywia Zofię, która opowiada historię pewnego urodzinowego wydarzenia. Scena na poczcie pokazuje Barbarę, która informuje, że zaginęła biżuteria podarowana jej kiedyś przez Polę Negri. Barbara ma przekaz pieniężny na kwotę 120 dolarów (z czego połowę kradnie) oraz list z Kanady. Widzimy scenę urodzin Zofii, pojawiających się gości. Są to dzieci Zofii. Jej nieobecny mąż - Tadeusz - od kilku lat pracuje w Kanadzie. Dzieci mają różne problemy, zwykle rodzinne. Irek - mąż Laury (młodszej siostry Amelii) jest "bardzo ważnym" szefem masarni, który swoją żonę ma za nic, a spóźnienie nawet o minutę w podaniu mu przez nią obiadu o godzinie 15.00 skutkuje biciem żony (ta później mówi, że nie ma już miejsca na jej ciele, na którym brak siniaków). Irek nie dopuszcza Laury do rozwijania jej talentu do tańca i gry na skrzypcach, mówiąc, że: "wszyscy znani mu prezesi mają normalne żony" - czytaj, te które są kurami domowymi, skazanymi na obsługę swojego "pana i władcy". Poznajemy także syna Zofii, który ożenił się z dziewczyną religijną, lubiącą czytanie i normalne życie. Mocno rozrywkowy syn, który nie mógł wcześniej narzekać na brak powodzenia u kobiet, swój związek zapija wódką. Inny syn (marzył o zostaniu krawcem), po związku z mężczyzną, który po ich rozstaniu odbiera sobie życie (w trakcie spektaklu pojawia się jego duch), żeni się z niestabilną psychicznie dziewczyną, która zachodzi z nim w ciążę. Wypowiada on także swoje zdanie m.in o kreacjach ciotki Barbary, porównując jej stroje do piór brazylijskiej kury. Ta wpada w furię, która przejawia się także w bardzo złym traktowaniu swojego męża Zygmunta, który nie jest jej dłużny. Ten ma kochankę - kucharkę. Intrygi narastają, a Zofia w trudnych chwilach siada pod symboliczną lipą.