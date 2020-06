Kanony męskiej urody na świecie - jak wygląda ideał mężczyzny?

Stereotypowy mężczyzna

W Polsce panuje kilka stereotypowych przekonań co do wyglądu i sposobu bycia "prawdziwych mężczyzn". Otóż nie dbają oni o swój wizerunek, paznokcie obcinają obcinaczem do kabli no i - oczywiście - nigdy nie płaczą. Czy to powszechne wyobrażenie pokrywa się z prawdą? Zdecydowanie nie, o czym świadczą najlepiej badania rynku.