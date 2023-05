Kąpielisko w Zielonej Górze Ochli już robi wrażenie. Czy wykąpiemy się tam w wakacje?

Budowa nowego kąpieliska w Zielonej Górze Ochli wzbudza bardzo duże zainteresowanie mieszkańców regionu. Kolorowe zjeżdżalnie już robią wrażenie. Czy w wodnym kompleksie wykąpiemy się podczas tegorocznych wakacji?

Modernizacja dotyczy 17 hektarów, otoczonych ścieżkami rowerowymi. Wykonawcą inwestycji jest Exalo Drilling S.A. Oddział "Diament" w Zielonej Górze. Nowe kąpielisko będzie miało powierzchnię 2 tys. mkw. Co się tu znajdzie? Między innymi piaszczysta i trawiasta plaża, zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych, boiska sportowe oraz strefa chillout. Atrakcje, jakie się tu pojawią, wybrali mieszkańcy w konsultacjach przeprowadzonych przez urząd miasta.

Co już zostało zrobione na kąpielisku w Zielonej Górze Ochli, a na co jeszcze czekamy?

Prace rewitalizacyjne na kąpielisku ruszyły w lipcu 2022 roku. Na jakim etapie jest obecnie inwestycja?

- Jesteśmy na finiszu, wiele rzeczy zmierza ku końcowi, ale pozostaje jeszcze najtrudniejsze i kluczowe zadanie do wykonania – system uzdatniania wody. To ma być obiekt na lata, trzeba go więc dobrze zrobić – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Robert Jagiełowicz. – W tej chwili montowane są zjeżdżalnie, trwają nasadzenia. Nie wszystkie krzewy i drzewa uda się teraz posadzić. Część trzeba będzie zostawić na potem, kiedy będą dobre warunki do tego.

Nowe kąpielisko będzie miało powierzchnię 2 tys. mkw. Tomasz Daiksler

Kiedy popływamy w leśnym kompleksie kąpieliska Ochla?

Czy w czasie tegorocznych wakacji uda się nam skorzystać z wodnych atrakcji w Zielonej Górze Ochli?

Taki jest plan, ale czy uda się go zrealizować, na razie trudno powiedzieć.

- Początkowo planowaliśmy oddanie inwestycji w pierwszej połowie lipca. Dziś już wiemy, że nie zdążymy, walczymy, by był to sierpień – podkreśla dyrektor Jagiełowicz. – Na pewno zadanie zostanie zakończone w tym roku, ale czy uda się nam popływać w basenie w te wakacje, o tym zdecydują najbliższe dni.

Nie wiadomo, ile będą kosztowały bilety, ale prezydent Janusz Kubicki zapewnia, że mieszkańcy miasta nie będą narzekać na opłaty.

Podobnie jest na basenie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. Posiadacze karty ZGranej Rodziny i ZGrani Zielonogórzanie 50 plus mają ulgi, poza tym ceny nie są wysokie.

Modernizacja kąpieliska w Zielonej Górze Ochli. Inwestycja zostanie oddana do użytku w tym roku. Czy zdążymy się tutaj wykąpać w wakacje? Tomasz Daiksler

Kąpielisko w Zielonej Górze Ochli czynne tylko w czasie wakacji?

Niektórzy uważają, że wodny kompleks będzie żył tylko dwa wakacyjne miesiące. Z taką opinią nie zgadza się dyrektor MOSiR-u.

- Z obiektu będą korzystać mieszkańcy regionu znacznie dłużej. Będzie to miejsce rekreacji weekendowych i popołudniowych. Całe rodziny atrakcyjnie będą mogły tu spędzić czas, korzystając z placów zabaw, parku linowego, kortu do padla (gra dla każdego, coraz bardziej popularna w Polsce), boisk do plażowej piłki nożnej czy siatkówki, leżaków, gastronomii, szatni, toalet – podkreśla Robert Jagiełowicz. – To będzie miejsce, gdzie odbywać się będą mogły imprezy i różne akcje. Poza tym w planach jest powstanie tutaj lodowiska.

Jak zauważa dyrektor, co się może jeszcze zmienić w kompleksie, pokaże życie, a konkretnie rodzice i dzieci, którzy – jak w przypadku CRS-u – wskazali pewne pomysły czy potrzeby. Stąd np. cieszące się ogromnym zainteresowaniem lekcje nauki pływania.

Atrakcją kompleksu będzie m.in. park linowy Tomasz Daiksler

Kąpielisko w Zielonej Górze konkurencją dla CRS-u?

Czy kąpielisko w Zielonej Górze Ochli będzie konkurencją dla basenu w CRS-ie? Zdaniem dyrektora MOSiR-u – nie będzie. CRS codziennie odwiedza średnio 1.300 osób. Pewnie część przejdzie latem – choćby z ciekawości – do kompleksu leśnego, ale generalnie zmieni się tyle, że zielonogórzanie czy mieszkańcy regionu będą częściej korzystać z wodnych atrakcji.

Koszt modernizacji kąpieliska to blisko 90 mln zł, w tym 30 mln zł to dofinansowanie z programu Polski Ład. Jak podkreśla dyrektor Robert Jagiełowicz, inwestycja oznacza bardzo duże zaangażowanie pracowników MOSiR-u.

- Wszystkim chciałbym przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować, a w szczególności Marcie Poźniak, która mimo różnych problemów, prowadzi zadanie do przodu i Piotrowi Wolnemu, który stanowi nadzór na inwestycją. Na pewno bez tych osób, byłoby mi bardzo trudno realizować to zadanie.

