Kapitalny początek sezonu. Karatecy LCL_KK NIDAN Zielona Góra zdobyli ponad 40 medali

- Był to nasz pierwszy sprawdzian po letniej przerwie, ale bardzo ważny, bo niektórych naszych zawodników już niebawem czeka najistotniejsze tegoroczne starty, czyli październikowe mistrzostwa Europy we włoskim Rimini oraz grudniowe mistrzostwa świata w Lublinie – powiedział Anatol Kałasznikow, rzecznik LCL-KK NIDAN. – We wrześni nasi zawodnicy spisali się rewelacyjnie, zdobyliśmy 18 złotych medali, 12 srebrnych i 11 brązowych. Dziękujemy naszemu głównemu trenerowi Mirosławowi Kuciarskiemu za przygotowanie do zawodów i wsparcie przy macie oraz couchom Wiktorii Warzecha i Mai Trubiłowicz.